Las quesabirrias se han convertido en uno de los antojitos más solicitados en Ciudad Juárez, al grado de que “vuelan”, aseguró el cocinero del local La Valentina, ubicado sobre la calle Manuel Herrera, atrás de Tetos Car.





Aunque hoy en día son muy populares, este platillo es relativamente nuevo en la frontera, ya que tiene menos de cuatro años que comenzó a venderse en Juárez. Desde entonces, su aceptación ha ido en aumento gracias a la alta demanda de los comensales.



De acuerdo con el cocinero, la idea de combinar la birria con queso surgió entre los propios vendedores de birria, quienes atendieron la petición constante de los clientes que buscaban algo diferente, pero con el sabor tradicional mexicano.



Actualmente, en el establecimiento se ofrecen quesabirrias de carne de res y de borrego; sin embargo, ambas variedades registran una gran demanda, lo que las ha posicionado como uno de los platillos favoritos entre los juarenses.

