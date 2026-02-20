Con el propósito de fortalecer la convivencia en el hogar y prevenir la violencia familiar, la asociación civil Acción de Jóvenes por la Familia, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), impartió el taller “Prevención de Violencia Familiar” dirigido a madres y padres de familia.

@juareznoticias.com Acción de Jóvenes por la Familia y SSPM realizan taller para prevenir violencia familiar ♬ Inspirational – neozilla

La actividad se desarrolló en la Escuela Secundaria Federal 15 como parte del proyecto “Alianza por la Seguridad: Juntos por la Prevención”, iniciativa que busca vincular a organizaciones civiles y autoridades municipales en acciones preventivas.

En el taller participaron 25 madres y padres de familia, quienes realizaron dinámicas enfocadas en identificar factores de riesgo, mejorar la comunicación en el hogar y aplicar estrategias de disciplina sin violencia.

Durante la sesión se abordaron temas como los distintos tipos de violencia —física, psicológica, económica y por negligencia—, el ciclo de la violencia familiar y herramientas para la resolución pacífica de conflictos. También se expusieron métodos de crianza respetuosa para establecer límites sin recurrir a la agresión.

Jaqueline Murillo, presidenta de Acción de Jóvenes por la Familia A.C., destacó la importancia de generar espacios de formación para las familias y señaló que la prevención también se construye desde el hogar mediante el diálogo y la orientación.

El proyecto “Alianza por la Seguridad: Juntos por la Prevención” contempla talleres, pláticas y actividades comunitarias con el objetivo de promover una cultura de paz y fortalecer entornos familiares en Ciudad Juárez.