Personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvo a Alejandro R.S., quien contaba con una orden de aprehensión en la que aparece como probable responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa.

De acuerdo a la investigación ministerial, el detenido de 19 años de edad, intentó matar a golpes a su pareja sentimental, en hechos registrados el 28 de abril de 2025, en la localidad Huichoachi, en el municipio de Guachochi.

La detención, se efectuó este jueves 19 de febrero en la referida localidad y quedó a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Andrés del Río que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género (FEM) formulará imputación en su contra.

Gracias al trabajo de los investigadores ministeriales, se logra llevar ante la autoridad a los probables responsables de estos delitos que atentan contra las mujeres, a quienes se les garantiza protección y seguridad bajo los protocolos de género con que cuenta la justicia chihuahuense.