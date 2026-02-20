jueves, febrero 19, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Intenta asesinar a su pareja sentimental; es arrestado
Portada

Intenta asesinar a su pareja sentimental; es arrestado

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvo a Alejandro R.S., quien contaba con una orden de aprehensión en la que aparece como probable responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa.

De acuerdo a la investigación ministerial, el detenido de 19 años de edad, intentó matar a golpes a su pareja sentimental, en hechos registrados el 28 de abril de 2025, en la localidad Huichoachi, en el municipio de Guachochi.

La detención, se efectuó este jueves 19 de febrero en la referida localidad y quedó a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Andrés del Río que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género (FEM) formulará imputación en su contra.

Gracias al trabajo de los investigadores ministeriales, se logra llevar ante la autoridad a los probables responsables de estos delitos que atentan contra las mujeres, a quienes se les garantiza protección y seguridad bajo los protocolos de género con que cuenta la justicia chihuahuense.

banner
You Might Also Like

You may also like

Pide Francisco Sánchez que vuelvan las materias de Español, Matemáticas y Geografía...

Conmemoró la gobernadora al Ejército Mexicano en su 113 aniversario

Entregan autoridades mexicanas a estadounidenses a prófugo por tráfico de drogas

Ponen en marcha la Cruzada Rodante

Suman esfuerzos Rectores, directores e industria para transformar el talento regional

Harán “therian” reuniones periódicas en varias ciudades del País