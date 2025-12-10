El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar acudió a la posada de líderes de diferentes mercados de la ciudad que se llevó a cabo en el Sindicato Único de Trabajadores Municipales (SUTM).

Resaltó que el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Regulación Comercial, mantiene una constante y buena comunicación con los locatarios y los líderes de mercados.

Comentó que gracias a la actividad comercial que a lo largo de los años desarrolló su familia, fue posible aprender que se tiene que trabajar muy duro todos los días dentro de este rubro.

Agregó que un comerciante tiene días buenos y malos, pero de todas maneras va a seguir trabajando hasta que le lleguen los días buenos.

Por su parte Óscar Guevara, director de Regulación Comercial, agradeció a los más de 60 líderes de comerciantes y a sus familias por estar presentes en este evento.

Después de un arduo trabajo de los comerciantes, de estar en el calor y en el Frío realizando sus ventas, ahora les toca festejar

El director les deseó a todos una Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.

A la celebración también acudió el Secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel.

En el evento hubo comida y refrescos, así como danza folclórica, banda norteña y mariachis, además se hizo la entrega de botellas de licor a comerciantes.