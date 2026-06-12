“Mi hija se quedó fuera”: exigen más espacios en preparatorias públicas al suroriente

Miles de estudiantes que concluyeron recientemente la secundaria enfrentan dificultades para ingresar a una preparatoria pública en el suroriente de Ciudad Juárez, una problemática que, según padres de familia, se ha agravado debido al crecimiento poblacional de la zona y a la falta de nuevos planteles educativos.

Josefina, madre de una adolescente que recientemente participó en el proceso de admisión, relató que su hija no logró obtener un lugar en una preparatoria pública debido a la limitada cantidad de espacios disponibles. Explicó que algunos planteles únicamente aceptarán alrededor de 200 estudiantes, cifra que resulta insuficiente para atender la demanda existente.

Ante esta situación, señaló que muchas familias se ven obligadas a buscar opciones en instituciones privadas, lo que representa un fuerte impacto económico para hogares que ya enfrentan diversos desafíos financieros. “No todas las familias tienen la posibilidad de pagar una colegiatura, pero nuestros hijos necesitan seguir estudiando”, expresó.

La madre de familia consideró que las autoridades educativas debieron prever desde hace años el crecimiento demográfico registrado en el suroriente de la ciudad. Recordó que sectores como Parajes de Oriente, Parajes del Sur, Parajes de San Isidro, Senderos de San Isidro, Cerradas del Parque, Sierra Vista y otros fraccionamientos cercanos han experimentado un importante aumento de población durante las últimas décadas.

De acuerdo con su opinión, el desarrollo habitacional no ha sido acompañado por la construcción de suficientes centros educativos de nivel medio superior, lo que actualmente genera una competencia cada vez mayor por los pocos lugares disponibles en las preparatorias públicas existentes.

Josefina hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para que impulsen la construcción de nuevas preparatorias en esta región de la ciudad, con el fin de garantizar que ningún estudiante se quede sin la oportunidad de continuar su formación académica. Asimismo, pidió que se amplíe la capacidad de los planteles ya existentes mientras se desarrollan nuevos proyectos educativos. La problemática ha generado preocupación entre numerosas familias del suroriente de Ciudad Juárez, quienes consideran que el acceso a la educación media superior debe crecer al mismo ritmo que la población, evitando que cientos de jóvenes vean limitadas sus oportunidades de estudio por la falta de espacios.