Inauguran la Feria CANACO Juárez 2026 con respaldo del Gobierno Municipal

En la noche de este jueves 11 de junio se realizó la inauguración de la Feria CANACO Juárez 2026, encabezada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Juárez (CANACO), acompañados por el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, representando al Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar.

Al ser una de las celebraciones más tradicionales de la ciudad, distintos directores de dependencias municipales junto con regidores del Ayuntamiento acompañaron a Ortiz Orpinel para respaldar el arranque del evento.



En su mensaje, el funcionario destacó que el regreso de la organización de la feria a CANACO responde a un compromiso impulsado por la administración municipal para fortalecer las tradiciones juarenses y respaldar al sector comercial de la ciudad.



Asimismo, reconoció el esfuerzo realizado por los empresarios para concretar el evento y reiteró la importancia de contar con espacios de convivencia familiar que permitan a los ciudadanos disfrutar de actividades recreativas y culturales en un ambiente seguro.

“Hay que divertirnos. Los espacios siempre los estamos tratando de recuperar para ustedes, para los ciudadanos, para podernos divertir, pero recuerden que siempre alguien nos espera en casa”, expresó.



La ceremonia fue encabezada por el presidente de CANACO Juárez, Iván Pérez Ruiz, quien agradeció el respaldo de los distintos niveles de gobierno para hacer posible la realización de la Feria CANACO Juárez 2026.



Al evento también asistieron representantes del sector empresarial, académico, autoridades estatales, federales y representantes consulares de México y Estados Unidos, quienes participaron en el acto protocolario que marcó el inicio oficial de las actividades de la feria.



La Feria CANACO Juárez 2026 ofrecerá durante las próximas semanas espectáculos musicales, exposiciones comerciales, actividades culturales y opciones gastronómicas para el disfrute de las familias juarenses.