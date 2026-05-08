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Plantan 100 árboles en la venida Tecnológico

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A fin de fortalecer las áreas verdes de la ciudad, la Dirección de Parques y Jardines realizó trabajos de reforestación en el camellón central de la avenida Tecnológico, donde fueron plantados 100 árboles de la variedad palo verde.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón, informó que las acciones se hicieron como parte de un programa que contribuye a mejorar la imagen urbana de la ciudad, haciéndola más verde y agradable.

Comentó que la reforestación se llevó a cabo desde el puente Rotario o puente al revés, al puente del Trébol, en la avenida Ejército Nacional, mientras que los árboles son característicos de la región.

Este esfuerzo forma parte de un programa más amplio que busca llevar acciones de reforestación a distintos puntos de la ciudad, por lo que además de atender peticiones ciudadanas, se priorizan avenidas con alta afluencia vehicular para generar un mayor impacto visual y ambiental.

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Entre las especies que se están plantando en distintos sectores destacan el palo verde, mezquite, fresno y cacho, árboles característicos de la región que requieren poca agua y se adaptan bien al clima local.

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