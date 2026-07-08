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Acusa EU de narcoterrorismo a líder “Los Rugrats”, facción del Cártel de Sinaloa

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó por primera vez cargos de narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo contra un presunto integrante del Cártel de Sinaloa, en un caso que marca un precedente en la estrategia del gobierno estadounidense contra las organizaciones criminales mexicanas. El acusado es Carlos Páez Pereda,

identificado por las autoridades como un operador de alto nivel de la facción de ‘Los Mayos’ y señalado como líder de un grupo armado conocido como ‘Los Rugrats’.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, la acusación incluye los delitos de narcoterrorismo y de proporcionar apoyo material a actividades terroristas, una figura legal que hasta ahora no había sido aplicada contra un presunto integrante de un cártel mexicano.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Páez Pereda desempeñó un papel relevante dentro de la estructura de ‘Los Mayos’, una de las principales facciones del Cártel de Sinaloa, y que encabezaba a ‘Los Rugrats’, un brazo armado presuntamente vinculado con operaciones del grupo criminal.

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La imputación se produce en el contexto de la política de Estados Unidos de ampliar el uso de herramientas legales para perseguir a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, especialmente después de que varios cárteles mexicanos fueran designados como organizaciones terroristas extranjeras.

Con este caso, el Departamento de Justicia busca abrir una nueva vía para procesar a presuntos integrantes de grupos criminales bajo cargos relacionados con terrorismo, además de los delitos tradicionales asociados al narcotráfico.

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