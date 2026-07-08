La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán alista cumplimentar más órdenes de aprehensión por el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho, son “entre dos y tres” personas las que se tienen en la mira por su participación directa o indirecta en este crimen perpetrado en noviembre de 2025.

“Se tienen todavía líneas de investigación entre dos y tres personajes que tenemos pendientes aún por esclarecer; estamos en el seguimiento de las líneas de investigación y nos mantenemos con los trabajos constantes, pero estamos trabajando”, señaló.

Vega Rodríguez confirmó también que a la fecha no ha habido más detenciones de presuntos implicados.

Hasta el momento ascienden a más de 20 las personas detenidas por su probable participación en el asesinato de Carlos Manzo, lo que representa un avance del 70 al 80 por ciento en las investigaciones.

A inicios de junio, autoridades de Michoacán confirmaron la detención de dos más por el caso de Carlos Manzo. Ambos filtraban información de operativos de seguridad y facilitaban la compra de armas para la estructura que lideraba Jorge Armando, El Licenciado, al servicio del CJNG.

Se trata de Juan Luis ‘N’, Comandante Gary, oficial de la Guardia Civil, y de Héctor Hugo ‘N’, Manuel, un exservidor público de la fiscalía regional de Uruapan.

De acuerdo con el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, tras la detención de Wendy ‘N’, La Tía, identificaron que los dos hombres tenían un vínculo con el CJNG y se encargaban de filtrar información operativa.

Héctor Hugo ‘N’ fue detenido el 21 de mayo con cinco teléfonos celulares, identificaciones falsas de la FGE, un vehículo y casquillos percutidos.

“Él compartía y filtraba información de supuestas órdenes de aprehensión que se tenían sobre la investigación de Carlos Manzo, que compartía a través de la mensajería telefónica de los hechos que se estudiaban”.

Mientras que el Comandante Gary fue aprehendido un día después en posesión de dos celulares, bolsas con mariguana, dinero en efectivo y varias identificaciones oficiales.

“Con estas dos detenciones, vamos ya ampliando esta red de estructura delincuencial encabezada por Jorge Armando, El Licenciado”, dijo el fiscal.

Milenio