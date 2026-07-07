Un elemento de la Marina murió y tres más resultaron heridos tras un ataque con artefactos explosivos improvisados en San Marcos, Mazatlán.

El hecho ocurrió durante labores preventivas por la temporada de lluvias.

Después, un operativo de seguridad derivó en otro enfrentamiento en El Rosario, donde 10 personas señaladas como agresores murieron y tres hombres fueron detenidos.

De acuerdo con Aristegui Noticias, el caso fue confirmado este lunes por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Posteriormente, el Gabinete de Seguridad detalló que los hechos ocurrieron en dos momentos relacionados y confirmó el saldo de un elemento naval muerto, tres heridos, 10 agresores fallecidos y tres detenidos.

El primer ataque ocurrió en la comunidad de San Marcos, municipio de Mazatlán, donde personal de la Secretaría de Marina (Semar) realizaba labores de prevención ante posibles aumentos en los niveles de ríos y presas. El segundo episodio se registró durante el reforzamiento de la seguridad en el municipio de El Rosario.

Los hechos comenzaron el viernes 3 de julio de 2026 en las inmediaciones de la presa Picachos, cerca de la comunidad de San Marcos.

De acuerdo con el reporte oficial, los marinos fueron atacados con artefactos explosivos improvisados por personas señaladas como integrantes de un grupo delictivo.

La agresión dejó:

Un elemento de la Marina muerto.

Tres marinos heridos.

Dos de los lesionados fuera de peligro.

Un elemento hospitalizado en estado grave.

El marino que perdió la vida falleció mientras recibía atención médica debido a las lesiones sufridas durante el ataque, informó el Gabinete de Seguridad.

La presencia de los elementos navales en la zona estaba relacionada con acciones preventivas por la temporada de lluvias.

Según la información oficial, el personal realizaba:

Sondeos en ríos y presas.

Monitoreo de los niveles de agua.

Recorridos preventivos.

Labores para detectar posibles aumentos súbitos.

Acciones para alertar a la población en caso de riesgo.

El Gabinete de Seguridad precisó que estas tareas buscaban identificar cambios repentinos en los cuerpos de agua y permitir una advertencia oportuna a las comunidades.

Este punto resulta relevante debido a que algunas versiones iniciales relacionaron la presencia de los marinos con otras actividades. La información difundida después por las autoridades federales estableció que el personal realizaba labores de monitoreo y prevención por las lluvias.

Tras la muerte del elemento naval y las lesiones de sus compañeros, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reforzaron las operaciones en la región.

Un día después, el sábado 4 de julio, elementos federales fueron nuevamente atacados, ahora en el municipio de El Rosario, al sur de Sinaloa.

Las fuerzas de seguridad repelieron la agresión. El saldo informado posteriormente fue de:

10 agresores muertos.

Tres hombres detenidos.

Armas aseguradas.

Municiones decomisadas.

Equipo táctico localizado.

Las autoridades señalaron que los detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes para la integración de la carpeta de investigación.

El comunicado difundido por el Gabinete de Seguridad no identifica públicamente a los tres detenidos como integrantes de Los Chapitos.

La versión oficial se limita a señalar que se trata de tres hombres vinculados con “un grupo delictivo”. Por esta razón, no es posible presentar su pertenencia a una facción específica del Cártel de Sinaloa como un hecho confirmado.

N+ informó que durante el despliegue circularon versiones sobre una posible operación relacionada con Óscar Luciano Martínez Larios, “El Casco 81”, señalado como presunto operador de Los Chapitos en la región. Sin embargo, el mismo reporte precisó que el operativo ocurrió como respuesta a la agresión contra las fuerzas federales y no para cumplir una orden judicial contra ese objetivo.

Por ello, hay que distinguir entre dos elementos:

La versión oficial: los detenidos estarían vinculados con un grupo delictivo no identificado en el comunicado.

Los reportes periodísticos: relacionan la zona con células de Los Chapitos, pero esto no confirma por sí mismo la pertenencia de los tres detenidos.

La Marina y la SSPC reportaron el aseguramiento de armas, municiones y equipo táctico durante las acciones en El Rosario.

Todo el material quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales para formar parte de las investigaciones.

El comunicado federal no presentó en ese momento un inventario detallado de todo lo decomisado, por lo que cualquier cifra adicional sobre armas, cargadores o municiones debe mantenerse atribuida a los reportes que la difundan.

Las investigaciones deberán establecer quiénes participaron en la agresión contra el personal naval y si existe una relación directa entre ese ataque y las personas localizadas durante el operativo posterior.

Entre los puntos que quedan por esclarecer están:

Quién ordenó el ataque con explosivos en San Marcos.

Qué grupo delictivo participó en la agresión.

La situación jurídica de los tres detenidos.

El origen de las armas y el equipo asegurado.

La relación entre los dos hechos.

La posible participación de más personas.

La Secretaría de Marina expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y seres queridos del elemento que murió por las lesiones sufridas durante el ataque.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad informó que las instituciones federales mantendrán las operaciones en Sinaloa dentro del marco jurídico vigente, mientras continúan las investigaciones y el reforzamiento de la seguridad en la región.

ElImparcial