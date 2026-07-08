La gobernadora Maru Campos se reunió con la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, para dar seguimiento a la situación de las familias originarias de Cinco Llagas, municipio de Guadalupe y Calvo

En la junta con titulares de las dependencias relacionadas con seguridad y atención a víctimas, la jefa del Ejecutivo instruyó a seguir brindando todo el apoyo necesario a los habitantes de dicha localidad.

La Comisión de Desplazamiento Forzado Interno del Estado mantiene la atención a las personas afectadas, luego de los hechos de violencia registrados en la zona serrana, informó la secretaria técnica de la Comisión y comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas, Norma Ledezma Ortega.

Desde el pasado viernes las familias involucradas fueron resguardadas en el Albergue del Niño, en Baborigame, donde reciben alimentación y asistencia básica mientras se define su situación.

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, expresó su preocupación por la problemática que enfrentan los habitantes de Cinco Llagas, quienes abandonaron sus hogares debido a la inseguridad y a la falta de servicios básicos por parte de la federación, particularmente en el suministro de alimentos y medicinas.

Señaló que hace semanas que Diconsa no ingresa a la zona, lo que ha llevado al desabasto de medicamentos e insumos para esa región del estado.

A lo anterior se suma la ausencia de otras dependencias federales como la Comisión Federal de Electricidad, que ha incumplido con sus responsabilidades en la comunidad y contribuido al desplazamiento de familias enteras al agravar sus condiciones de vida.

El Gobierno del Estado atiende el caso desde el primer momento a través de las dependencias que integran la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, entre ellas la Fiscalía General del Estado, la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas.

Durante la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, se acordó llevar a cabo operativos de seguridad de manera conjunta entre los tres niveles de Gobierno, a fin de restablecer las condiciones de paz y seguridad en la zona.