En redes sociales de grupos campesinos comenzó a difundirse una imagen que reúne a todos los diputados y senadores federales de Morena y PT originarios de Chihuahua, acompañada de un señalamiento contundente: “traicionaron al campo”, por la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la nueva Ley de Aguas Nacionales impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Congreso de la Unión.

La publicación, que rápidamente se viralizó en plataformas como Facebook y WhatsApp, acusa a los legisladores chihuahuenses de haber dado la espalda a los productores agrícolas.

En comentarios y cadenas compartidas, se señala a los legisladores de “olvidar sus raíces” y de privilegiar la disciplina partidista sobre las necesidades de los productores.

Además del señalamiento político, la imagen incluye los nombres de figuras como Juan Carlos Loera, Javier Corral, Andrea Chávez, Lilia Aguilar, Armando Cabada, Daniel Murguía, Alejandro Pérez Cuéllar, Gracy Durán, Roberto “Nono” Corral y Maite Vargas, acompañados de supuestos números telefónicos.