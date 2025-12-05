La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) presentó el Plan Nacional de Ciberseguridad, una iniciativa que busca unificar los protocolos de prevención, detección y respuesta ante amenazas digitales que afectan a instituciones gubernamentales y a la infraestructura crítica del país. La información proviene de datos difundidos por la propia dependencia durante el anuncio oficial, donde se enfatizó que el plan coloca a México en una posición relevante en materia de ciberresiliencia regional.

El proyecto establece una nueva política nacional, un marco federal obligatorio y la incorporación de medidas que abarcan desde capacitación para servidores públicos hasta reportes estandarizados de incidentes cibernéticos. La ATDT adelantó que la regulación completa será publicada dentro del mismo año de la presentación.

El plan propone mecanismos de prevención, instrumentos de monitoreo y una estructura institucional que permita responder a ataques de manera coordinada y eficiente. Entre los componentes principales se encuentran:

Sistema de alertas y notificaciones sobre vulnerabilidades.

Diseño de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

Elaboración y futura promulgación de la Ley General de Ciberseguridad.

Creación del Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad (CNSOC).

Instalación del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes (CSIRT).

Construcción de un inventario de infraestructura crítica.

Implementación de un programa nacional de evaluación de vulnerabilidades.

De acuerdo con la ATDT, este conjunto de herramientas busca fortalecer la capacidad institucional, reducir riesgos y asegurar una respuesta oportuna frente a incidentes de alto impacto.

Durante la presentación, Heidy Rocha Ruiz, directora general de Ciberseguridad, destacó que el plan incorpora una arquitectura diseñada para enfrentar tensiones geopolíticas, el aumento del ciberdelito y los retos derivados del avance de la inteligencia artificial.

Rocha Ruiz explicó que la IA ha contribuido al incremento de delitos digitales por la sofisticación de herramientas criminales, pero también afirmó que “es una herramienta fundamental para contrarrestar esta problemática” cuando se aplica dentro de marcos de seguridad robustos.

La funcionaria señaló que el diseño de la estrategia se basa en lecciones obtenidas del crecimiento del delito informático, así como de la persistente brecha de habilidades técnicas en el país.

La ATDT subrayó que la estrategia nacional se concibe como un esfuerzo conjunto entre academia, sector público e industria, con el fin de articular capacidades, conocimiento y normas técnicas. El documento representa, por primera vez, una política transversal de ciberseguridad con coordinación permanente entre sectores.

Por su parte, Mario Alberto Cortés, director de Estrategia y Gobierno de Ciberseguridad de la ATDT, destacó que la ciberseguridad se incorpora como una pieza esencial dentro de la transformación digital del Estado, en el marco de la llamada Cuarta Transformación.

La presentación contó con la asistencia de consultores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes consideraron el plan como una propuesta integral frente a los desafíos tecnológicos actuales.

También participaron representantes del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA, especialistas de la UNAM, el IPN, la Alianza México Ciberseguro y empresarios del sector industrial, quienes reconocieron la importancia de establecer reglas claras y mecanismos de acción coordinada.

Uno de los elementos clave del plan es la futura Ley General de Ciberseguridad, que buscará consolidar las bases legales para la prevención, control y respuesta a incidentes en redes gubernamentales y sistemas críticos.

La ATDT señaló que esta ley y el resto de los instrumentos normativos permitirán actualizar los marcos de seguridad digital del país y alinear a México con los estándares internacionales en la materia.

Con este anuncio, el gobierno busca fortalecer la postura nacional frente a las amenazas informáticas y desarrollar un modelo capaz de anticiparse y responder a riesgos crecientes en un entorno donde la tecnología y la geopolítica se encuentran cada vez más interconectadas.

ElImparcial