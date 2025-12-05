Este día se realizó un recorrido de supervisión por las instalaciones del Gimnasio Municipal Josué Neri Santos, inmueble en el que se llevan a cabo trabajos de remodelación que transformarán por completo uno de los recintos deportivos más representativos de Ciudad Juárez.

Juan Carlos Escalante Suárez, director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física (IMDEJ), informó que el alcalde acudió para constatar personalmente el avance del proyecto, mismo que él encargó desde el año pasado, con la instrucción de modernizar el espacio a fondo, después de más de cinco décadas sin intervención de esta magnitud.

Acompañado por el arquitecto Armando González, Escalante detalló que la visita permitió mostrar al Presidente los avances previos a la reapertura del recinto, programada para el próximo domingo 7, cuando el gimnasio recibirá un evento de lucha libre.

Durante el recorrido se destacó la renovación completa del sistema de iluminación, ahora totalmente LED, así como la instalación de nuevos graderíos y butacas generales, preferentes y VIP. Además, se modernizó la duela, se colocaron canastos de nivel profesional y se implementó un nuevo sistema de sonido.

También se integraron pantallas gigantes, una cabina de transmisión, aulas renovadas en la planta baja y dos nuevos vestidores de gran capacidad, equipados con casilleros, lo que consolida al inmueble como un espacio deportivo moderno y competitivo para el disfrute de la comunidad juarense.