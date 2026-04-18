El senador del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno llamó a “Changoleón apestoso y parasito del sistema” al legislador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, luego que el morenista deseó que al PRI ‘se lo cargue la bruja’ en una de sus transmisiones de sus redes sociales.

El también presidente del PRI afirmó que Fernández Noroña es parte de la narcopolítica y resaltó que en años no puede presumir un solo logro real en favor de México, por lo que lo calificó como un parásito del sistema.

“A ver, @fernandeznorona, changoleón apestoso, rata inmunda. No tienes calidad moral para abrir el hocico y hablar de nosotros. Eres parte de esa narcopolítica de cuarta que tiene al país hecho pedazos. Has vivido de arrastrarte al poder, del grito fácil y del berrinche permanente. En años no puedes presumir un solo logro real ni una sola causa que le haya servido a México.

“Eres un parásito del sistema. No tienes vergüenza. Callaste cuando entregaron el país al crimen organizado. Aplaudiste mientras desmantelaban instituciones. Levantaste la mano para todas las decisiones que hoy tienen a las familias viviendo con miedo. Eres cómplice del peor gobierno de nuestra historia. Eso sí es cinismo. ¡Eres parte de ese cáncer llamado cártel de MORENA!”, escribió.

El senador del PRI enfatizó que Fernández Noroña vive hablando del pueblo mientras viaja en primera clase y se ‘esconde’ en su mansión de Tepoztlán como un ‘sultán’, por lo que lo calificó de hipócrita profesional.

“Vives hablando del pueblo mientras viajas en primera clase y te escondes en tu mansión en Tepoztlán como un Sultán. Eres un hipócrita profesional. Tu doctrina es la hipocresía y tus Dioses son el narco y el crimen organizado. Eso es lo que representas, rata corrupta. ¡Eres una mierda, apestoso y mugroso!”, compartió.

Para finalizar, el senador tricolor escribió que a él no le tiembla la mano en defender a su partido a México y la ciudadanía. El escrito va acompañado de una imagen de cuando Alejandro Moreno y Fernández Noroña tuvieron un conato de gresca en la Antigua Sede el Senado en agosto de 2025.

Proceso