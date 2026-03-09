En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) llevó a cabo la inauguración de la Plaza de la Equidad e Igualdad, un espacio simbólico ubicado en las instalaciones de la Dirección General Estatal de CONALEP Chihuahua, que reafirma el compromiso institucional con la igualdad de oportunidades, el respeto y la inclusión dentro de la comunidad educativa.

Esta acción forma parte de las actividades que CONALEP Chihuahua impulsa para fortalecer una cultura de igualdad y reconocimiento al papel fundamental de las mujeres en la educación, la sociedad y el desarrollo del estado.

Durante esta conmemoración se destacó que más de la mitad de la comunidad educativa de CONALEP Chihuahua está conformada por mujeres, entre estudiantes, personal docente y personal administrativo, quienes con su talento, dedicación y liderazgo contribuyen diariamente al fortalecimiento de la institución.

La Plaza de la Equidad e Igualdad, ubicada en la Dirección General Estatal, busca convertirse en un espacio que invite a la reflexión, al reconocimiento de la lucha histórica de las mujeres por sus derechos y al compromiso permanente de construir entornos educativos seguros, incluyentes y libres de violencia.

El Director General Estatal de CONALEP Chihuahua, Dr. Omar Bazán Flores, destacó que la educación es una herramienta fundamental para impulsar la igualdad y el desarrollo social.

“En CONALEP Chihuahua reconocemos el valor, la capacidad y el liderazgo de las mujeres que forman parte de nuestra comunidad. Hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso de seguir promoviendo espacios educativos con igualdad de oportunidades, donde nuestras estudiantes, docentes y colaboradoras puedan desarrollarse plenamente y continuar transformando nuestra sociedad”, expresó.

Con acciones como esta, CONALEP Chihuahua refrenda su compromiso con la construcción de una institución más justa, incluyente y con igualdad de oportunidades para todas y todos.