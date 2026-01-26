El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, señaló que en diversas dependencias de Gobierno existen casos en los que militantes panistas han colocado a familiares en cargos públicos, lo que representa actos de nepotismo o tráfico de influencias y no han sido señalados por la dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Daniela Álvarez Hernández.

El alcalde señaló que, bajo la óptica de la líder blanquiazul, hay numerosos casos de ese tipo en la administración pública, los cuales periódicamente se darán a conocer, ya que son del interés de Álvarez Hernández, toda vez que ella misma ha señalado casos de exempleados de la administración municipal local.

El alcalde detalló que darán a conocer cada caso, aunque aclaró que no se trata de denuncias formales. Aun así, afirmó que cada semana la administración municipal presentará ejemplos de estas irregularidades.

Pérez Cuéllar citó datos concretos de nepotismo y peculado; por ejemplo, César Komaba Quezada, quien es subsecretario de Movilidad de Seguridad Pública del Estado y dirigente del PAN; así como Jesús Manuel Álvarez Flores, recaudador de Rentas en Nuevo Casas Grandes y padre de Daniela Álvarez Hernández.