Con el objetivo de fortalecer la capacitación del personal e incorporar materiales innovadores que contribuyan al cuidado del agua potable, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), llevo a cabo una capacitación dirigida a diversas áreas del organismo para presentar el nuevo material “cero fugas”, diseñado para las tomas domiciliarias.

El ingeniero Erick Ontiveros, jefe del área de proyectos, infraestructura e innovación de la JMAS, explicó que, la capacitación estuvo dirigida al personal de las direcciones de Operación, Obra y Técnica, específicamente a los departamentos relacionados con agua potable.

“En este curso presentamos materiales de nueva generación denominado “Cero fugas” para evitar las fugas que se puedan presentar en las tomas domiciliarias. La mayor pérdida que se tiene de agua potable es por este tipo de instalaciones, por lo que, buscamos atender y prevenir estas situaciones mediante el uso de estos materiales” señaló.

Destacó que, esta tecnología tiene como finalidad modernizar la infraestructura, disminuir el desperdicio de agua potable y optimizar el aprovechamiento de este recurso, tanto para el organismo como para los usuarios.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para fortalecer el cuidado del agua y fomentar su uso responsable, al tratarse de un recurso limitado y esencial para la vida.

La JMAS continúa impulsando la capacitación constante de su personal operativo y la implementación de mejoras en la infraestructura hidráulica, con el objetivo de brindar un servicio más eficiente y de mayor calidad a las y los juarenses.