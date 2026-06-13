Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal adscritos a la Estación de Policía del Distrito Riveras, detuvieron a Víctor P. B., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud, además será investigado por su probable participación en la venta y distribución de droga en distintos sectores de la ciudad.

La detención se efectuó como resultado de labores de inteligencia y seguimiento derivadas de información relevante obtenida sobre un presunto distribuidor de narcóticos, así como de los sectores donde presuntamente realizaba sus actividades ilícitas. Con base en los datos anteriores, se reforzaron las acciones de prevención y vigilancia en la zona de El Sauzal.

Durante los recorridos de seguridad, los agentes localizaron a un individuo que coincidía plenamente con las características previamente recabadas. El sujeto fue ubicado en el cruce de las calles Allende y Hermenegildo Luna, donde fue abordado conforme a los protocolos policiales.

Al realizar una inspección preventiva, los oficiales localizaron en el interior de una mochila un envoltorio de plástico que contenía aproximadamente 229 gramos de cristal, así como nueve envoltorios de plástico color blanco que contenían alrededor de 117 gramos de marihuana, motivo por el cual se procedió con su detención.

Asimismo, las características físicas del detenido coinciden con los señalamientos realizados por vecinos del sector, quienes lo identifican como presunto responsable de la comercialización de dichas sustancias en la zona.

Previa lectura de derechos el presunto responsable identificado como Víctor P. B. de 48 años, fue consignado junto con la droga asegurada ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.