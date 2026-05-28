La Secretaría de Turismo, invita a la ciudadanía a participar en los eventos deportivos programados para este fin de semana, como parte de las actividades conmemorativas por el 30 aniversario del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2026.

El próximo 31 de mayo se realizará el Gran Fondo 45, competencia de ciclismo de ruta que se desarrollará en la carretera Panamericana, en el tramo Chihuahua-Camargo, y reunirá a ciclistas en una jornada de resistencia y velocidad.

Con ello, se busca fortalecer la proyección del estado como destino para el ciclismo de ruta, así como impulsar el turismo y favorecer la economía local.

Ese mismo día, el municipio de Cuauhtémoc será sede del Portales Trail Run, carrera pedestre en donde se prevé la participación de aproximadamente 475 corredores.

Tras ocho ediciones, el encuentro se ha consolidado como un referente del turismo deportivo en la región, al promover la riqueza natural, cultural y gastronómica del municipio, además de generar derrama económica.

Para más información, se invita a consultar las redes sociales oficiales @fita.chihuahua y @TurismodeChihuahua, así como el calendario oficial del FITA 2026: https://turismodechihuahua.aflip.in/FITA2026.