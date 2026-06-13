El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, criticó la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum durante la inauguración del Mundial de Futbol y afirmó que el mensaje enviado por el gobierno federal fue de distancia e indiferencia frente a las preocupaciones de las y los mexicanos.

Medina señaló que mientras miles de personas se reunían para celebrar uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, y tan valioso para el pueblo de México. la presidenta decidió mantenerse alejada de la ciudadanía y refugiarse en espacios cómodos, rodeada de quienes únicamente validan las decisiones del régimen.

“México atraviesa momentos complejos. Las familias exigen acciones contundentes contra la narcopolítica, las madres buscadoras continúan recorriendo el país con recursos propios para encontrar a sus hijos desaparecidos, el magisterio mantiene exigencias legítimas sin resolver y millones de mexicanos esperan mejores resultados en materia de seguridad. Frente a esa realidad, la presidenta optó por esconderse del pueblo en lugar de darle la cara”, expresó.

El legislador priista lamentó que el gobierno federal parezca cada vez más distante de los sectores que más necesitan ser escuchados y aseguró que las madres buscadoras representan uno de los ejemplos más dolorosos de la deuda que el Estado mantiene con miles de familias mexicanas.

“No hay imagen más dura para nuestro país que la de una madre que tiene que salir a buscar con sus propias manos lo que las autoridades no han sido capaces de encontrar. Ellas no necesitan discursos ni propaganda; necesitan verdad, justicia y resultados”, sostuvo.

“Los problemas del país no se resuelven entre aplausos ni encerrados entre simpatizantes. Se resuelven escuchando a la ciudadanía, enfrentando los reclamos legítimos y tomando decisiones responsables para atenderlos”, afirmó.

El coordinador parlamentario del PRI consideró que la inauguración del Mundial representaba una oportunidad para que la presidenta enviara un mensaje de unidad nacional y cercanía con las y los mexicanos, especialmente en un momento en que diversos sectores demandan atención y respuestas.

“La gente esperaba una presidenta presente, cercana y dispuesta a escuchar. Lo que vio fue a una mandataria que prefirió evitar el contacto con la ciudadanía en lugar de enfrentar los reclamos de quienes exigen resultados. México necesita un gobierno que salga a escuchar al pueblo, no que se esconda de él”, concluyó.