En el marco de la gira por el noroeste del estado, el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal, Alex Domínguez, sostuvo un encuentro con empresarios de Nuevo Casas Grandes, donde destacó la importancia de construir una coalición política sólida que permita ofrecer mejores gobiernos y recuperar el desarrollo de la región.

Durante la reunión, en la que estuvo acompañado por Roberto Lucero, presidente municipal de Casas Grandes, el dirigente priista escuchó las principales inquietudes del sector empresarial, particularmente en materia de seguridad pública, infraestructura, servicios municipales y condiciones para fortalecer la actividad económica.

Áleyx Domínguez señaló que Nuevo Casas Grandes enfrenta importantes desafíos que requieren atención inmediata, al destacar que los malos gobiernos de Morena han contribuido al rezago que actualmente afecta a diversos sectores de la población.

“Nuevo Casas Grandes merece buenos gobiernos, autoridades que den resultados y que verdaderamente trabajen por las familias. No podemos permitir que esta importante región continúe enfrentando rezagos en servicios municipales, seguridad e infraestructura. Es momento de construir soluciones y recuperar el rumbo”, expresó.

El legislador del tricolor subrayó que la construcción de una coalición rumbo al proceso electoral de 2027 representa una oportunidad para sumar esfuerzos, fortalecer la participación ciudadana y conformar un proyecto político capaz de responder a las necesidades de los chihuahuenses.

Destacó que las alianzas deben construirse con responsabilidad, privilegiando las coincidencias y colocando por encima de cualquier interés partidista el bienestar de la población.

Asimismo, reconoció la importancia del sector empresarial como motor del crecimiento económico, la generación de empleos y el fortalecimiento de las comunidades, por lo que reiteró la disposición del PRI Chihuahua para mantener un diálogo permanente con quienes contribuyen al desarrollo regional, estatal y nacional.

Finalmente, el presidente estatal del PRI reiteró que continuará recorriendo los municipios de Chihuahua, escuchando a los distintos sectores de la sociedad y construyendo acuerdos que permitan consolidar una alternativa política competitiva rumbo a 2027.

“Nuestro compromiso es con Chihuahua y con su gente. Vamos a seguir trabajando desde el territorio, escuchando a los ciudadanos y construyendo un proyecto fregon que permita recuperar los buenos gobiernos que nuestras familias merecen”, concluyó.