La Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través del departamento de Trabajo Social solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de María Isabel Flores Lerma de 49 años.

El resguardo se realizó luego de que agentes municipales que realizaban labores de patrullaje en la colonia Infonavit Casas Grandes, atendieron un llamado al número de emergencia 911, donde reportaban a una persona desorientada en el cruce de las calles Antonio Maura y avenida Valentin Fuentes, en la citada colonia.

Al arribar al lugar, los oficiales resguardaron a una mujer identificada como María Isabel Flores Lerma de 49 años, quien no pudo proporcionar más información debido a que padece una condición mental.

Al encontrarse sola y sin la compañía de una persona responsable de ella, fue trasladada al departamento de Trabajo Social de esta Secretaría, en la estación de Policía del Distrito Universidad, donde fue recibida y atendida por el personal en turno.

Si alguna persona cuenta con datos para poder localizar a sus familiares, puede comunicarse al teléfono 7370520 o al 7370500.