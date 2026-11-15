La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), llevó a cabo un evento de incineración, en el que se destruyeron dos toneladas 558 kilos 624 gramos 32 miligramos de narcóticos, diversos objetos del delito, 10 unidades de narcótico y dos millones 299 mil 990 unidades de cigarrillos.

Entre los narcóticos incinerados se cuentan clorhidrato de cocaína, clorhidrato de metanfetamina, marihuana, heroína y pastillas psicotrópicas. La droga destruida es producto de las actuaciones realizadas por instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno en la entidad y se deriva de 141 investigaciones por delitos contra la salud, en sus distintas modalidades, correspondientes a Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Ojinaga, Parral y Chihuahua.

El evento se llevó a cabo en el 2/o. Batallón de Infantería en Cuauhtémoc, a cargo del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chihuahua y representantes del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, quienes constataron el peso y características de la droga.

Se contó con la presencia de Richard Urbina Vega, titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI); autoridades militares y de la FGR en la entidad, así como de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de la institución.