Como parte de las acciones para atender la problemática de brotes en la colonia La Presa, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), realiza trabajos de reposición de la línea general de alcantarillado sobre la calle Doce, debido a que la tubería existente ya cumplió su vida útil.

Daniel Molina, del departamento de Alcantarillado del Distrito 1, informó que, los trabajos comprenden el cambio de 65 metros lineales de tubería de concreto por material de PVC con mayor resistencia, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la red sanitaria y evitar que se vuelvan a presentar brotes de aguas residuales que puedan afectar a las familias del sector.

“Estamos atendiendo la petición de los vecinos de la colonia La Presa, en la calle Doce, por las problemáticas que ocasionaron las lluvias en la zona”, explicó.

Como parte de esta intervención, también se realizará la reposición de 13 descargas domiciliarias, para mejorar las conexiones de las viviendas a la red general de drenaje.

“La maquinaria que estamos utilizando es un rotomartillo, un dompe, una retroexcavadora y un equipo Vactor, que actualmente nos ayuda a mantener los niveles bajos en las aguas residuales”, detalló.

El departamento de alcantarillado estima que los trabajos concluyan a más tardar el próximo lunes.

Posteriormente, el área será canalizada al departamento de Bacheo para realizar la reposición del pavimento.

La JMAS continuará trabajando en la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria de la ciudad, con el propósito de mejorar el servicio de drenaje y evitar afectaciones a las familias juarenses.