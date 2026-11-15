La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informa que, a partir del próximo 16 de noviembre, se implementarán modificaciones a la circulación vehicular en la avenida De las Torres y el bulevar Manuel Talamás Camandari, en Ciudad Juárez, debido al inicio de trabajos para la construcción del nuevo Paso Inferior.
Como parte de estas labores, permanecerán cerrados a la circulación los carriles centrales de la vía De las Torres, por lo que se habilitarán rutas alternas para facilitar el tránsito de las y los automovilistas, y reducir las afectaciones en la zona.
La dependencia recomienda a las y los conductores salir con anticipación, considerar mayores tiempos de traslado y evitar contratiempos, además de atender la señalización preventiva y las indicaciones del personal en el área.
La SCOP agradece la comprensión de las y los juarenses ante estas adecuaciones, que permitirán avanzar con la construcción de infraestructura vial para mejorar las condiciones de movilidad en Ciudad Juárez.
Anuncia SCOP inicio de trabajos en avenida De las Torres y bulevar Manuel Talamás Camandari
La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informa que, a partir del próximo 16 de noviembre, se implementarán modificaciones a la circulación vehicular en la avenida De las Torres y el bulevar Manuel Talamás Camandari, en Ciudad Juárez, debido al inicio de trabajos para la construcción del nuevo Paso Inferior.