La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informa que, a partir del próximo 16 de noviembre, se implementarán modificaciones a la circulación vehicular en la avenida De las Torres y el bulevar Manuel Talamás Camandari, en Ciudad Juárez, debido al inicio de trabajos para la construcción del nuevo Paso Inferior.



Como parte de estas labores, permanecerán cerrados a la circulación los carriles centrales de la vía De las Torres, por lo que se habilitarán rutas alternas para facilitar el tránsito de las y los automovilistas, y reducir las afectaciones en la zona.



La dependencia recomienda a las y los conductores salir con anticipación, considerar mayores tiempos de traslado y evitar contratiempos, además de atender la señalización preventiva y las indicaciones del personal en el área.



La SCOP agradece la comprensión de las y los juarenses ante estas adecuaciones, que permitirán avanzar con la construcción de infraestructura vial para mejorar las condiciones de movilidad en Ciudad Juárez.