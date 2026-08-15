Retiran en 6 estados de EU 19 millones de huevos por posible salmonella

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó sobre el retiro voluntario de cerca de 19 millones de huevos debido a una posible contaminación con Salmonella Enteritidis, una bacteria que puede provocar enfermedades severas e incluso la muerte en personas vulnerables.

La medida afecta a huevos producidos por Midwest Poultry Services, que fueron retirados del mercado desde el pasado 22 de julio tras detectarse un posible riesgo sanitario.

La agencia estadounidense explicó que una clasificación Clase 1 significa que existe una probabilidad razonable de que el consumo o la exposición al producto pueda causar consecuencias graves para la salud o la muerte.

La Salmonella Enteritidis puede provocar infecciones severas, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Según la empresa, la posible contaminación fue detectada en dos de sus granjas ubicadas en Texas durante labores de monitoreo ambiental e investigaciones internas.

El retiro involucra 1 millón 589 mil 577 docenas de huevos, equivalentes a aproximadamente 19 millones de piezas.

Los productos fueron producidos en Texas entre el 6 de junio y el 3 de julio, con fechas de venta o consumo preferente entre el 20 de julio y el 17 de agosto.

Los huevos fueron distribuidos en:

Texas

Oklahoma

Arkansas

Luisiana

Nuevo México

Misisipi

La medida incluye huevos de cáscara blanca y marrón, así como productos provenientes de gallinas criadas sin jaula comercializados bajo distintas marcas.

Midwest Poultry Services pidió a los consumidores no consumir los huevos retirados.

La recomendación es:

Desechar los productos afectados

O devolverlos al establecimiento donde fueron adquiridos

Solicitar un reembolso completo

Las autoridades sanitarias mantienen el monitoreo para evitar nuevos casos relacionados con esta posible contaminación alimentaria.

UnoTv