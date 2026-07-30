La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió medidas cautelares, a solicitud de Morena, para evitar que se le llame “narcopartido” y se le relacione con la delincuencia organizada.

Por unanimidad, los consejeros ordenaron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, retirar de sus redes sociales todos los mensajes en los que hacen referencia a “narcogobierno”,

“narcopropagandista”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “Cartel de Morena” y “narcopartido”.

La Comisión dio la razón a Morena al considerar que esos mensajes pueden constituir calumnias, es decir, la imputación de hechos o delitos falsos.

Los consejeros que integran la Comisión determinaron procedente la adopción de medidas cautelares respecto de cinco publicaciones realizadas desde las cuentas de Alejandro Moreno, presidente del PRI, así como de cuatro publicaciones o reposteos difundidos por la cuenta oficial del partido, los cuales deberán ser retirados.

Sin embargo, declararon improcedente la tutela preventiva solicitada por Morena para impedir que se vuelvan a publicar mensajes del mismo tipo, al considerar que no pueden pronunciarse sobre hechos futuros de realización incierta.

Más tarde, Alejandro Moreno Cárdenas, ‘Alito’, cuestionó la orden del INE y denunció un intento de censura y de limitar la crítica política, por lo que anunció que impugnará la resolución.

Es inaceptable que el INE ‘dedique su tiempo a perseguir palabras, en lugar de defender con firmeza la libertad de expresión”, escribió. “La democracia no se fortalece silenciando a la oposición ni convirtiendo a las autoridades electorales en un escudo para quienes gobiernan”, señaló.

“Cuando una institución decide qué puede decir un dirigente político sobre el partido en el poder, deja de actuar como árbitro imparcial y abre la puerta a la censura. La verdad no desaparece porque ordenen borrar una publicación”, publicó Moreno Cárdenas en sus redes sociales.

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