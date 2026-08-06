En conferencia de prensa coordinada con el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Ciudad Juárez (IMDEJ), se definieron las pautas de la ⁠Copa Telmex Telcel, el torneo aficionado más grande del mundo en su etapa de eliminación estatal.



En la presentación se contó con el director del IMDEJ, Juan Carlos Escalante; Francisco Adrián Valdez Galindo, coordinador estatal del torneo; Martín Medrano Torres, supervisor de la competencia y Mario Alfredo Loya Álvarez, enlace oficial de la Copa Telmex en Ciudad Juárez.



Escalante Suárez agradeció al Presidente Municipal, Héctor Ortiz Orpinel, por su apoyo para poder ser partícipes de este gran evento en Ciudad Juárez, ya que es un gran torneo que permite ver a los jóvenes por parte de varios equipos y escuelas y tener una buena proyección para los futbolistas de Juárez.



“Es un torneo con gran proyección, en la rama femenil se está haciendo un gran trabajo por parte de Adrián y que mejor que estos eventos que permiten formar selecciones que son

observadas por visores de todos los equipos de México”, comentó Mario Álvarez.



Los directivos compartieron los detalles de la competencia, el reglamento general y el calendario para los equipos fronterizos. El proceso general a nivel nacional avanza con firmeza de cara a las siguientes ventanas de competencia oficial estipuladas por el calendario de la Copa Telmex.



En la fase estatal, las eliminatorias para definir a los campeones que representarán a Chihuahua

se disputarán del 12 de agosto al 25 de octubre de 2026.



En la fase nacional se jugará en dos bloques a finales de año; la categoría Juvenil y Femenil del 29 de noviembre al 5 de diciembre y la Libre Varonil del 7 al 12 de diciembre en León, Guanajuato.



Se apoyará a los campeones municipales con uniformes y balones. Se buscará el apoyo para llevar al equipo campeón estatal al nacional y el equipo ganador a nivel nacional se gana un viaje para todo el equipo a un destino aún no determinado.



El llamado sigue abierto para las escuadras que buscan la gloria en el césped. Las edades oficiales registradas para esta edición son:

Libre Femenil: Nacidas en 2012 y mayores.

Libre Varonil: Nacidos en 2008 y mayores.

Juvenil Varonil: Nacidos en los años 2009, 2010 y 2011.



El registro y las bases reglamentarias ya se encuentran a disposición del público en https://copatelmextelcel.com.mx/.



Los equipos interesados en integrarse a la contienda pueden solicitar informes directos con el comité organizador local comunicándose al teléfono 656-404-1335.