Regidores de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social se reunieron con el director general de Desarrollo Social, Hugo Vallejo Quintana, quien les presentó los resultados del programa Cruzada por el Agua, con el cual se abastece del líquido a las familias que no cuentan con el servicio de agua potable.



En la reunión participaron el coordinador de la Comisión, regidor Pedro Alberto Matus Peña, así como las regidoras María Dolores Adame Alvarado y Luz Clara Cristo Sosa.



Durante la reunión, el funcionario informó que el programa ha beneficiado a más de 2 mil familias en 29 días de operación, gracias al trabajo diario de 15 pipas que hacen dos recorridos cada una, para un total de 30 viajes al día.



Explicó que la atención se concentra principalmente en colonias ubicadas al poniente de la ciudad, entre ellas la Kilómetro 20, Granjas Unidas, Bello Horizonte, La Campesina y Valle Dorado, donde se dio el arranque de la estrategia con la participación del Presidente Municipal, Héctor Ortiz Orpinel.



El programa mantiene su operación debido a las altas temperaturas que continúan registrándose en la ciudad, con el propósito de atender a las familias que más requieren el servicio, afirmó.



Aseguró que la dependencia aplica criterios para que el agua llegue directamente a los hogares que carecen del suministro, evitando distribuir el recurso en predios utilizados para actividades comerciales o de granja.