Como parte de los trabajos permanentes en atención a vialidades de distintos puntos de la ciudad, la Dirección General de Obras Públicas informó que durante el mes de julio fueron tapados 2,284 baches con cuadrillas operativas de la dependencia.



El titular de esta Dirección, Daniel González García, comentó que esto representa una rehabilitación de 13,429 metros cuadrados de superficie, destacando que los trabajos se hicieron en más de 100 calles por diferentes sectores.



Comentó que entre las calles atendidas están la Ignacio Ramírez, Montes de Oca, Durango, Gregorio M. Solís, Norberto Hernández, Camino Viejo a San José, Ramón Rayón, Río Lerma, Cincuenta Pares, Bahía de Kino, Bahía San Jorge, Munerachi y Tierra de Fuego.



Además la Valle del Sol, De las Aldabas, Marcelo Caraveo, Nogales, Miguel Hidalgo, José Mateos Torres, Rancho los Horcones, Alpiste, Antonio Maura, José Revueltas, Año 1872, el boulevard Francisco Villarreal Torres, las avenidas Ejercito Nacional, Lote Bravo y Paseo Triunfo de la República, entre otras.



El titular de Obras Públicas mencionó que las atenciones son prioridad a los reportes ciudadanos, además de dar atención a casos reportados en redes sociales, principalmente en vialidades en donde se concentra el mayor flujo vehicular.