Aplazan implementación obligatoria de la MVE; ANIERM celebra decisión

Debido al apalzamiento de la obligatoriedad de la Manifestación de Valor Electrónica hasta el 1 de agosto, el ´periodo de prueba se mantendrá hasta el 31 de julio.

La competitividad de las PyMEs y la recaudación aduanera estaba en riesgo a causa de la saturación en los sistemas oficiales y la complejidad técnica.

ANIERM Chihuahua ofrecerá capacitación gratuita este próximo miércoles para apoyar a las empresas en la transición.

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.– La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), delegación Chihuahua, recibió de manera positiva el anuncio de las autoridades federales sobre la nueva prórroga para la entrada en vigor de la Manifestación de Valor Electrónica (MVE), una medida que calificó como indispensable para evitar un freno en el comercio exterior, el empleo y la economía nacional.

Marcelo Vázquez Tovar, delegado de ANIERM en Chihuahua, informó que tras las complicaciones operativas registradas al inicio de esta semana, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Hacienda emitieron un comunicado conjunto el martes por la tarde. En dicho documento, se determinó extender el periodo de pruebas del sistema hasta el 31 de julio, fijando el 1 de agosto como la nueva fecha de obligatoriedad.

Un trámite complejo con alta demanda tecnológica

La MVE consiste en digitalizar y subir a la Ventanilla Única documentos críticos como facturas, contratos de crédito y comprobantes de gastos de servicios contratados en el extranjero. Vázquez Tovar enfatizó que el volumen de operación supera las 100 mil manifestaciones diarias, una carga informativa que los sistemas del gobierno aún no tienen la capacidad técnica de procesar y administrar de manera eficiente.

“Agradecemos que la autoridad sea sensible a la complejidad de este trámite y otorgue más tiempo a las empresas. El objetivo debe ser que, durante este lapso, el gobierno actualice sus sistemas para garantizar un proceso ágil y evitar colapsos operativos”, señaló el delegado.

Impacto en la economía y disparidad empresarial

El representante de ANIERM advirtió que aplicar la medida sin que las empresas ni la autoridad estuvieran listas habría deprimido aún más las importaciones, las cuales ya registran caídas en la recaudación durante los últimos dos meses. Una parálisis aduanera, explicó, impactaría negativamente en los ingresos del gobierno y generaría un freno en la actividad económica y el empleo.

Asimismo, destacó el impacto desigual de la medida: “Mientras que la industria maquiladora cuenta con la infraestructura para absorber estos costos de cumplimiento, las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad”. Cabe destacar que la MVE se ha convertido en una de las medidas más postergadas en la historia del comercio exterior, tras haber diferido sus fechas de inicio originalmente programadas para el 9 de diciembre del año pasado, el 1 de abril y el 1 de junio del presente año.

Llamado a la acción y capacitación gratuita para PyMEs

ANIERM Chihuahua exhortó al sector importador a no esperar hasta el límite del 31 de julio y aprovechar estos dos meses bajo el esquema dual actual (que permite la presentación tanto en papel como vía electrónica) para realizar pruebas reales en sus sistemas y buscar capacitación especializada.

En apoyo al sector empresarial, la delegación estatal anunció la realización de un webinar gratuito el próximo miércoles por la mañana, en el cual se explicará paso a paso cómo presentar la Manifestación de Valor Electrónica y se resolverán dudas en vivo.

La asociación invita a todos los interesados, particularmente a las PyMEs, a asegurar su lugar o canalizar sus dudas comunicándose al teléfono 656 824 0999 o a través de su página de Facebook oficial: Delegación Anierm Chihuahua.