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Encabeza Maru Campos Mesa de Seguridad en Chihuahua

by Valeria García
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Las instalaciones de la Guardia Nacional fueron la sede de la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada por la gobernadora Maru Campos. En la reunión se dio seguimiento a las estrategias para garantizar la seguridad en el estado de Chihuahua.

La mandataria estuvo acompañada de autoridades de los diferentes niveles. En conjunto, revisaron los principales resultados obtenidos durante la semana y la situación que guardan las regiones prioritarias en la entidad.

Francisco Sáenz, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, detalló que del 22 al 29 de junio se ejecutaron 173 órdenes de aprehensión, se detuvo a 29 personas en flagrancia, se obtuvieron 50 sentencias condenatorias, se judicializaron 193 carpetas y fueron resueltos 259 expedientes.

Por su parte, el secretario de Seguridad del Estado, Gilberto Loya, presentó las estadísticas en cuanto a niveles delictivos y dio a conocer que del 26 al 29 del presente mes, se registraron 148 detenidos, principalmente por delitos contra la salud.

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También se logró el decomiso de distintas armas, estupefacientes y municiones, así como de 42 mil litros de hidrocarburos.

Loya destacó la reducción generalizada de los índices delictivos en lo que va de la presente administración en municipios como Bocoyna, Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo, Parral, Jiménez, Juárez y Madera.

Respecto a los casos de mujeres víctimas de homicidio doloso, se informó una reducción del 20 por ciento. De igual forma, el robo de vehículo registró una disminución del 29 por ciento, el narcomenudeo un 47 por ciento menos, el robo a casa-habitación bajó un 45 por ciento y la violencia de género un 42 por ciento, entre otros delitos.

A la sesión acudieron el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña; Israel Caro, coordinador y comandante de la Guardia Nacional en Chihuahua, y Edilberto Jasso, jefe de Estado Mayor de la 5.ª Zona Militar.

Además estuvieron presentes Victorino Porcayo, fiscal federal en Chihuahua; Fernando Ávila, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Mayra Chávez, delegada de programas para el Bienestar, y representantes de la 42.ª Zona Militar, entre otros.

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