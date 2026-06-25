jueves, junio 25, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Imparte SDHyBC taller “Ponte en Mis Zapatos”
ChihuahuaPortada

Imparte SDHyBC taller “Ponte en Mis Zapatos”

by Valeria García
written by Valeria García 0 comments

Personal de Tortas Piolines fue partícipe del taller “Ponte en Mis Zapatos”, con el propósito de promover la inclusión y la accesibilidad para las personas con discapacidad. Dicho programa es realizado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), a través de la Dirección de Grupos Vulnerables.

Las dinámicas consisten en conocer los desafíos que este sector de la comunidad enfrenta en su día a día, por lo cual se procuró reunir a colaboradores de las áreas administrativa y de atención al cliente.

Mediante ejercicios prácticos, los asistentes experimentaron algunas de las barreras que pueden presentarse al desplazarse por banquetas, ingresar a establecimientos, utilizar servicios sanitarios o acceder a espacios públicos.

El secretario Rafael Loera señaló que estas acciones buscan fortalecer una cultura de respeto e inclusión, así como impulsar entornos que favorezcan la participación plena de todas las personas.

banner

Al concluir el taller, el establecimiento ubicado en la avenida Francisco Villa recibió un distintivo que lo acredita como un espacio accesible para el ingreso de perros de asistencia, en reconocimiento a su compromiso con la inclusión.

Finalmente, Loera recordó que el taller es gratuito y puede impartirse en todo el estado. Las empresas, escuelas y dependencias interesadas pueden solicitarlo a través de la Dirección de Grupos Vulnerables, al teléfono (614) 429-3300, extensión 17919.

You Might Also Like

You may also like

A más de 20 días de desaparecida, localizan a mujer ausente

Contemplan modificar sanciones para quienes dañen el medio ambiente

“Congreso desenmascara la mentira de la diputada Rosana Díaz”: María Antonieta Pérez

Ofrece Chihuahua certidumbre a inversionistas: Maru Campos

Instalan Comité Estatal de Partería en Chihuahua

Obtiene FEM vinculación a proceso de imputado por violación