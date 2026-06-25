Imparte SDHyBC taller “Ponte en Mis Zapatos”

Personal de Tortas Piolines fue partícipe del taller “Ponte en Mis Zapatos”, con el propósito de promover la inclusión y la accesibilidad para las personas con discapacidad. Dicho programa es realizado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), a través de la Dirección de Grupos Vulnerables.

Las dinámicas consisten en conocer los desafíos que este sector de la comunidad enfrenta en su día a día, por lo cual se procuró reunir a colaboradores de las áreas administrativa y de atención al cliente.

Mediante ejercicios prácticos, los asistentes experimentaron algunas de las barreras que pueden presentarse al desplazarse por banquetas, ingresar a establecimientos, utilizar servicios sanitarios o acceder a espacios públicos.

El secretario Rafael Loera señaló que estas acciones buscan fortalecer una cultura de respeto e inclusión, así como impulsar entornos que favorezcan la participación plena de todas las personas.

Al concluir el taller, el establecimiento ubicado en la avenida Francisco Villa recibió un distintivo que lo acredita como un espacio accesible para el ingreso de perros de asistencia, en reconocimiento a su compromiso con la inclusión.

Finalmente, Loera recordó que el taller es gratuito y puede impartirse en todo el estado. Las empresas, escuelas y dependencias interesadas pueden solicitarlo a través de la Dirección de Grupos Vulnerables, al teléfono (614) 429-3300, extensión 17919.