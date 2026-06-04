AMLO señala una embestida contra México tras acciones de Trump

En una carta que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador compartió por su cuenta de X, acusó una embestida por parte del gobierno de Estados Unidos, dejando claro que el actual presidente Trump no es el mismo con el que negoció durante su sexenio. A su vez, reiteró su apoyo a la mandataria Claudia Sheinbaum.

“El Trump de ahora es distinto al que traté. En mi experiencia, fueron varios los asuntos que resolvimos, en bien de nuestros pueblos, mediante el diálogo argumentado y sin confrontación”, expresó en su publicación de X.

Obrador afirmó que la presidenta Sheinbaum ha sido la mejor presidenta que México ha tenido, esto gracias a su eficiencia, responsabilidad, prudencia y respeto, además de sus hechos y obras.

Respecto al endurecimiento del presidente de los Estados Unidos, Andrés Manuel o atribuye a los falsos amigos que lo rodea, así como a sus consejeros internos y externos que “lo han embarcado en viles y siniestras aventuras”, comentó.