La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, llevó a cabo este jueves 5 de marzo la segunda sesión extraordinaria de su Consejo de Administración del año, en donde se abordaron temas como la ratificación y elección de los consejeros ciudadanos que forman parte del consejo de administración de la JMAS Juárez.

Durante el desarrollo de la sesión se presentaron dos puntos principales dentro del orden del día. El primero correspondió a la ratificación de las consejerías ciudadanas de los sectores académico o de investigación, empresarial y de organismos de la sociedad civil.

Como resultado de la votación, por unanimidad de los integrantes del Consejo se ratificó a los siguientes consejeros:

-Sector Académico y/o de Investigación: Dr. Gustavo Córdova Bojórquez.

-Sector Empresarial: Lic. Roberto Carlos Kong Baquier, Ing. Fernando Aarón Fernández Cano y Mtro. Marco Antonio Quevedo Fernández.

-Sector de la Sociedad Civil Organizada: Dra. Gabriela Ortega Estrada.

-Sector Colegio de Profesionistas: Ing. Vicente López Urueta.

En el segundo punto del orden del día se realizó la elección y nombramiento del consejero que representará al sector Colegio de Profesionistas, proceso en el cual, resultó electo por mayoría de votos el Mtro. Ramón Isaac Flores Silva.

Las funciones principales de los consejeros dentro de la JMAS incluyen la participación en la toma de decisiones del organismo, así como la vigilancia, promoción de la transparencia y la representación de los usuarios dentro del Consejo de Administración.