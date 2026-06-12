Con el objetivo de promover la detección oportuna de enfermedades y fortalecer la prevención entre personas en proceso de rehabilitación, la Dirección de Salud Municipal llevó a cabo durante los meses de abril y mayo una intensa jornada de atención en diversos centros de rehabilitación de Ciudad Juárez y la región.

Como parte de estas acciones, personal de la dependencia visitó centros como Amar Chihuahua, Agua Viva, CRIDA, Segundo Paso, Ave Fénix, Segunda Tradición, CRECAVI, ANDAAR, Volver a Vivir, Cuarto Paso, Principios de una Nueva Vida, CATA, Nuevo Casas Grandes, Volver a Nacer Nuevo Casas Grandes, Pro AC, Lazos de Unión, IGORA, Reto a la Juventud, CIPAAR, Centro de Integración Juvenil, Doce Pasos, CIPAAR II, Dame la Mano y Vino, Trigo y Aceite.

Durante las jornadas se realizaron un total de 7 mil 59 acciones preventivas y de detección, entre las que destacan 2 mil 624 pruebas de VIH, mil 320 pruebas de sífilis, mil 320 pruebas de hepatitis C, mil 192 aplicaciones de vacuna contra la influenza y 603 acciones relacionadas con salud reproductiva.

La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, destacó que estas campañas forman parte de la estrategia permanente para acercar servicios de salud a sectores prioritarios de la población.

Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo las campañas preventivas y de concientización en coordinación con instituciones y centros especializados, con el propósito de brindar atención oportuna a quienes más lo necesitan.