En continuidad de las acciones para encontrar a las personas que tienen reporte de desaparición, la Comisión Local de Búsqueda de la Fiscalía General del Estado, encabezó un operativo efectuado ayer miércoles 10 de junio, en el poblado Mesa de la Avena, Ejido Ignacio Zaragoza, del municipio de Casas Grandes.

Operativo previamente establecido en los acuerdos celebrados en una reunión llevada cabo el día 21 de mayo del presente año por parte del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Fiscalía de Distrito Zona Noroeste y la Comisión Local de Búsqueda del Estado de Chihuahua.

Desde temprana hora fue elevado un dron por un perito criminalista adscrito a la CLB, para el reconocimiento aéreo del lugar, además se realizó una verificación pedestre y se entrevistó a un trabajador del rancho denominado “Los Táscates”, descartando elementos de interés criminalístico o biológico.

Se hizo tomas de fotogrametría para la búsqueda de irregularidades en subsuelo y/o cambios topográficos en polígono de Mesa de la Avena, con resultados negativo a localización.

En el operativo intervinieron personal del Grupo Especializado de Búsqueda, Agentes del Ministerio Público, Peritos en Criminalistas y Antropología Forense, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de las Mujeres, buscadores de la Comisión Nacional de Búsqueda, el Binomio Canino de la CLB, personal de la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Ausentes y/o Extraviadas de la Fiscalía de Distrito zona Noroeste.

Además, se contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la participación de personal del CEDEHM.