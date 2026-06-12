En el marco de las actividades del Festival del Libro y las Artes de Ciudad Juárez 2026 (FELIJU), que tiene como sede el Paseo Juan Gabriel, se llevó a cabo la presentación del libro “La familia que crees, creas”, de la escritora y psicoterapeuta Lucía Barrios Vázquez.

La actividad contó con la participación de Roberto Barraza Jordán, coordinador de Asesores del Gobierno Municipal y de Ogla Liset Olivas, directora del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), quienes fungieron como moderadores del encuentro literario los asistentes interesados en temas relacionados con la crianza consciente y el fortalecimiento de los vínculos familiares.

Durante la presentación, la autora compartió los principales planteamientos de su obra, en la que reflexiona sobre los retos que implica la maternidad y la paternidad, así como la importancia de construir entornos familiares saludables a partir del amor, la empatía y la conciencia emocional.

Barrios Vázquez destacó que ser padres representa una de las responsabilidades más complejas y trascendentes de la vida, una tarea que exige aprendizaje constante y que, aunque no cuenta con fórmulas perfectas, puede enriquecerse mediante herramientas proporcionadas por la psicología, la ciencia y la experiencia colectiva.

Asimismo, señaló que cada persona lleva consigo una historia como hija o hijo, pero también posee la capacidad de transformar esa herencia emocional para construir nuevas dinámicas familiares basadas en el respeto, la comunicación y el afecto.

“La familia que crees, creas” plantea una invitación a la reflexión y al crecimiento personal, promoviendo la idea de que una familia fortalecida comienza con padres y madres que deciden amar con conciencia y asumir activamente su papel en la formación de las futuras generaciones.

Lucía Barrios Vázquez es psicoterapeuta con Licenciatura en Psicología, Maestría en Terapia Breve y diversos estudios especializados en terapia de pareja, violencias y perspectiva de género, hipnosis ericksoniana, liderazgo y psicología positiva. Además, es directora del Centro Familiar Psicológico A.C. (CEFAMPI) y docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

La presentación formó parte de la programación de FELIJU 2026, evento que por primera vez reúne en Ciudad Juárez a escritores, editoriales, artistas visuales, músicos, promotores culturales y lectores en una celebración dedicada al fortalecimiento de la vida cultural de la frontera.

Desde el 10 y hasta el 14 de junio, el festival ofrece una amplia agenda gratuita integrada por presentaciones de libros, conferencias, talleres, lecturas, homenajes, conciertos y encuentros especializados en diversos espacios culturales de la ciudad.

Entre los principales atractivos de esta primera edición destaca la participación de reconocidos autores nacionales e internacionales, quienes comparten sus experiencias y obras con la comunidad juarense, consolidando a FELIJU como un espacio de encuentro para la promoción de la literatura, las artes y el acceso a la cultura.