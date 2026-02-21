Ciudad Juárez, Chihuahua., 30 de febrero de 2026 En el marco de su visita al Museo de las Identidades Juarenses (MIJ), el alcalde de Chihuahua Capital, Marco Bonilla, anunció la donación de un acervo fotográfico integrado por 12 piezas de personajes icónicos de la frontera, que pasarán a formar parte del patrimonio cultural del recinto.

Durante el recorrido por el museo —un espacio que celebra el orgullo y la historia juarense—, Bonilla destacó que fortalecer la identidad también es construir futuro.

El material fue entregado en formato digital, en alta resolución y almacenado en una memoria USB, para su incorporación oficial al acervo del MIJ. El alcalde decidió no revelar los nombres de las piezas para mantener la sorpresa entre los visitantes; sin embargo, adelantó que se trata de figuras emblemáticas que han dado prestigio e identidad a la frontera, como Tin Tan y Juan Gabriel, entre otros referentes culturales que generan orgullo en la región.

“Juárez es historia viva. Es talento, es cultura, es carácter. Cuando reconocemos a quienes han puesto en alto el nombre de esta tierra, fortalecemos el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones”, expresó.

Marco Bonilla subrayó que la identidad juarense se construye desde la memoria colectiva, sus artistas, sus historias y la resiliencia que distingue a esta frontera.

Al ser cuestionado sobre señalamientos políticos, el edil respondió que “el buen juez por su casa empieza” y señaló que quienes hoy critican deben concentrarse en cumplir con su responsabilidad pública y en gestionar mayores recursos para Ciudad Juárez desde los espacios que ocupan.

Finalmente, reiteró su disposición de trabajar en equipo por el desarrollo de la frontera y reconoció que lo mejor de Juárez es su gente, su orgullo y su capacidad de salir adelante.