UACH prepara laboratorio para futuros médicos en Juárez

El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Alfonso Rivera Campos, confirmó que en Ciudad Juárez avanza la construcción de un laboratorio para los estudiantes de la carrera de Medicina.

UACH prepara laboratorio para futuros médicos en Juárez

Explicó que las instalaciones estarán listas para el semestre en el que los alumnos requieran realizar sus prácticas, con el objetivo de que cuenten con la infraestructura necesaria en el momento oportuno.

Mientras se concluye el laboratorio, las prácticas clínicas continúan realizándose en espacios de salud externos, mediante convenios institucionales.

Rivera Campos destacó que el programa de Medicina en esta frontera cuenta actualmente con alrededor de 140 estudiantes inscritos y que su consolidación representa uno de los principales avances de la UACH durante 2025.

Finalmente, subrayó que la expansión de la oferta educativa responde a una necesidad histórica de formación de profesionales de la salud en la región.

