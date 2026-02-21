Con el objetivo de atender una de las necesidades más básicas para las familias, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, entregó 40 tinacos con capacidad de 450 litros a habitantes de la colonia La Conquista, ubicada en el poniente de la ciudad.



Esta colonia, que cuenta con apenas dos años de haberse conformado, aún no dispone del servicio de agua potable, por lo que el acceso y almacenamiento del vital líquido representa un reto diario para sus habitantes.



Ante esta situación, el apoyo otorgado cobra especial relevancia, ya que permite a las familias contar con un recipiente adecuado para almacenar agua y utilizarla en sus actividades cotidianas.



El director de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana, señaló que los vecinos han gestionado diversos apoyos ante la instancia municipal y en respuesta, se hizo entrega de los tinacos para contribuir a cubrir esta necesidad prioritaria.



Destacó que esta acción forma parte del compromiso del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, de respaldar a las familias que más lo requieren, especialmente personas adultas mayores, con discapacidad y en situación vulnerable.



Asimismo, subrayó que estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de las y los juarenses, atendiendo de manera directa problemáticas que impactan en la salud, la higiene y el bienestar de los hogares.



Durante la presente semana, la Dirección de Desarrollo Social ha mantenido una agenda activa con la entrega de apoyos alimenticios, cobijas, paquetes de impermeabilizante y hules, sumando ahora los tinacos, beneficios que se otorgan a familias que previamente realizaron su solicitud ante la dependencia.