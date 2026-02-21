sábado, febrero 21, 2026
Anuncia Andrea Chávez que está embarazada
Portada

Anuncia Andrea Chávez que está embarazada

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

A través de sus redes sociales, la Senadora por Chihuahua Andrea Chávez confirmó su embarazo y compartió que vive uno de los momentos más felices de su vida.

dio a conocer que junto a Emil espera a su hijo, a quien describió como el reto más importante que enfrentarán juntos. Señaló que la llegada del bebé ya ha transformado su manera de amar y de ver el mundo.

“Tras años alzando la voz para denunciar los dolores de nuestra tierra, anhelaba el momento urgente de entregarles la más esperanzadora de las noticias”, mencionó.

Aunque había decidido mantener su vida personal en privado, explicó que no quiso dejar de compartir esta noticia con quienes la han acompañado en su trayectoria.

banner

Compartió su felicidad y colocó una foto con su pareja sentimental, anunciando que está en espera de su primer hijo.
Medios nacionales ya habían hecho el anuncio, pero hasta hoy lo confirmó la joven legisladora de esta frontera

