Gerardo Fernández Noroña protagonizó un fuerte intercambio de declaraciones con la diputada de Acción Nacional, Margarita Zavala.

El conflicto escaló luego de que la legisladora panista cuestionara la integridad y transparencia en la construcción del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, luego del fatal descarrilamiento en Oaxaca.

La controversia inició cuando Margarita Zavala utilizó su cuenta oficial en la plataforma X para publicar un comentario cargado de sarcasmo sobre un incidente técnico en la obra.

“No es por el día de los inocentes… es real. Con el balastro de los amigos, no podía saberse”, escribió la diputada panista, sugiriendo presuntos actos de corrupción y favoritismo en la proveeduría de materiales.

Estas afirmaciones fueron interpretadas por el oficialismo como un intento de politizar fallas técnicas y golpear la reputación del proyecto sin aportar pruebas sustanciales.

Fiel a su estilo combativo, Noroña no tardó en responder de forma contundente. El legislador calificó la actitud de Zavala como una muestra de ínfima calidad humana y una falta de sensibilidad ante el desarrollo nacional.

“Qué canalla eres, tu calidad humana es ínfima, se sabía, pero cada día te superas”, sentenció el morenista desde su perfil oficial.

El proyecto en el Istmo de Tehuantepec es una de las piezas angulares para detonar el crecimiento económico en el sur-sureste de México, buscando conectar logísticamente el Pacífico con el Golfo de México.

Debate