Inicia entrega de tarjetas para pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

Las Tarjetas Bienestar serán entregadas del 15 al 21 de junio a quienes se registraron en abril.

Del 15 al 21 de junio se llevará a cabo la entrega de tarjetas a los nuevos beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores de 65 años y de la Pensión Mujeres de 60 a 64 años que se registraron en abril, informó la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya.

“En el segundo piso de la Cuarta Transformación los compromisos se cumplen, por ello las Pensiones de Bienestar se fortalecen. Con la Pensión Mujeres Bienestar, por primera vez se reconoce toda una vida de trabajo en el cuidado de la familia; a los Adultos Mayores con la pensión se les reconoce la aportación que hicieron en el desarrollo de México”, puntualizó, Leticia Ramírez.

Precisó que para una mejor atención, las personas que se registraron a cualquiera de las dos pensiones, recibirán un mensaje de texto SMS, para informar el día, hora y lugar donde deben acudir para recoger la tarjeta o pueden consultar con la CURP en la página de la Secretaría de Bienestar gob.mx/bienestar

Para la entrega de las Tarjetas Bienestar es importante llevar:

Comprobante de trámite del registro

Identificación oficial con fotografía en original y copia

Exhortó a la población a informarse a través de las redes oficiales @bienestarmx; la Línea de Bienestar 800 63 94 264; o la página web. www.gob.mx/bienestar