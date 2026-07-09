Cateo en Querétaro deja como resultado la detención de “El Satánico” por presuntos delitos contra la salud

Como parte de la estrategia #SinergiaPorQuerétaro, la Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Presidentes, en el municipio de Querétaro, derivado de una investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Durante el operativo, autoridades lograron la detención de Marco Antonio “N”, alias “El Satánico”, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal.

La diligencia fue realizada por personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.

En el lugar se aseguró metanfetamina, dinero en efectivo, una máquina contadora de billetes, un equipo DVR, una identificación oficial y varias armas de aire comprimido. Además, el inmueble quedó asegurado como parte de las acciones de investigación.

Asimismo, las autoridades informaron que fueron resguardados dos perros y cuatro loros verdes, los cuales quedaron bajo disposición de las instancias competentes para garantizar su bienestar.

La Fiscalía de Querétaro señaló que continuará con las investigaciones correspondientes para fortalecer la carpeta y establecer la posible participación de otras personas relacionadas con estos hechos.