El Tri derrota a Corea del Sur y suma un triunfo clave

El Tri de Javier Aguirre se impone ante Corea del Sur y avanza a los dieciseisavos de final.

La Selección Mexicana derrotó 1-0 al equipo de Corea del Sur en el Estadio de Guadalajara, partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Respaldado por miles de aficionados que abarrotaron las tribunas, el equipo de Javier Aguirre firmó una actuación sólida que le permitió conseguir su segunda victoria consecutiva y colocarse como líder del sector con seis unidades

Guadalajara presenció una noche llena de emoción al ser la sede de una verdadera fiesta mundialista. México vivió nuevamente una jornada inolvidable en esta Copa del Mundo de la cual, es anfitrión.

Durante el primer tiempo, ambas selecciones buscaron imponer condiciones, pero no generaron muchas opciones claras de gol. México tuvo las aproximaciones más peligrosas, con un remate de cabeza de Julián Quiñones tras un pase de Roberto “Piojo” Alvarado, que el portero coreano atajó. Edson Álvarez también destacó con una intervención defensiva dentro del área. Al descanso, el marcador permaneció 1-0.

Para el segundo tiempo, México volvió a tomar las riendas del juego. Al minuto 50, Luis Romo marcó el 1-0 gracias a un rebote concedido por el arquero rival. El mediocampista aprovechó para empujar el balón hasta el fondo de la red y así desatar la euforia en el Estadio Guadalajara. Romo disputó su primer partido en la Copa del Mundo y lo convirtió en una actuación que acercó al Tricolor a una victoria fundamental.

En la parte final del partido, Corea del Sur buscó acortar distancias, pero el Tricolor mantuvo el orden defensivo. México también generó peligro para aumentar la ventaja, aunque Raúl Jiménez y Obed Vargas se toparon con buenas intervenciones del portero rival. Ya sobre el cierre, Raúl “Tala” Rangel evitó el empate con una atajada clave en el minuto 87, lo que aseguró el triundo para la Selección Mexicana.

Ahora, con seis puntos en el tablero, la Selección Mexicana se posiciona como líder del Grupo A a la tercera jornada de la Fase de Grupos y asegura su clasificación a los Dieciseisavos de Final.

El Tricolor se enfrentará contra Chequia en el Estadio Ciudad de México este próximo miércoles 24 de junio, ahí buscarán confirmar su liderazgo y fortalecer su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con información de miselección.mx