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Arrestan a cuatro masculinos con cuatro bolsas con cristal

by EditorJRZ
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Elementos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a Rodolfo R. V., de 40 años, Antonio Ñ. L., de 36, años, José Ángel P. G., de 23 años y Alejandro M. A., de 23 años de edad, por delitos contra la salud, en la colonia Cerrada del Parque, en Ciudad Juárez.

La detención se realizó en calles Anita Brenner y Justina Almada de Urrea, en donde los agentes investigadores revisaron a los citados masculinos, localizando entre sus pertenencias 130 gramos de la droga conocida como cristal, distribuidos en cuatro bolsas de plástico.

Fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos de Narcomenudeo que procederá con las investigaciones correspondientes para proceder en su contra.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

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