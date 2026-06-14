La Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de la Dirección de Prevención Social, continúa atendiendo a jóvenes estudiantes y padres de familia a través del programa “Valórate”, taller que está por concluir en dos semanas más.



Los alumnos continúan asistiendo en compañía de sus padres o tutores a las instituciones educativas sedes, donde el Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios 270 y la Escuela Secundaria Estatal 3042, reúne a más de 100 personas beneficiadas entre estudiantes y padres de familia.



Los jóvenes realizan actividad física para obtener mejor condición y son agentes municipales los encargados de llevar a cabo estas prácticas mientras que al interior de las aulas los padres de familia reciben los temas previamente establecidos que les ayudarán a tener una mejor convivencia con sus hijos.



En su sexta semana de trabajo de esta nueva etapa, los temas impartidos por parte de los psicólogos y trabajadores sociales de la SSPM fueron Comportamiento de Alto Riesgo y Prevención de Adicciones a los asistentes.



Antonio Salas Martínez, director de la Dirección de Prevención Social de la SSPM, agradeció la presencia y el esfuerzo que hacen los padres de familia con quienes interactuó, escuchando opiniones, inquietudes y mejoras que se pudieran implementar en un futuro.



Con este tipo de actividades, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, mantiene vigente el interés por intervenir de manera positiva en el sector estudiantil, beneficiando a los adolescentes y su núcleo familiar.