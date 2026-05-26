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CONALEP Chihuahua y SAT fortalecen alianza para impulsar prácticas profesionales y formación dual

by Salvador Miranda
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El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) firmaron un Convenio Marco de Colaboración en materia de prácticas profesionales, formación dual, capacitación y bolsa de trabajo, con el propósito de fortalecer la preparación académica y profesional de las y los estudiantes de educación media superior en el estado.

El convenio fue suscrito por el Director General Estatal del CONALEP Chihuahua, Omar Bazán Flores, y por el Subadministrador de Recursos y Servicios del SAT en Ciudad Juárez, José Ulises Ávila Mireles, quienes coincidieron en la importancia de generar mayores oportunidades de desarrollo para la juventud chihuahuense mediante la vinculación educativa y el acercamiento con instituciones públicas.

Durante su mensaje, Omar Bazán Flores destacó que este acuerdo permitirá fortalecer la formación integral de las y los estudiantes, brindándoles espacios donde puedan aplicar sus conocimientos, desarrollar habilidades profesionales y adquirir experiencia en entornos reales de trabajo.

“En CONALEP Chihuahua seguimos consolidando alianzas estratégicas que abren oportunidades para nuestros estudiantes y egresados. Este convenio representa un paso importante para fortalecer la educación técnica y acercar a las y los jóvenes al ámbito laboral y profesional”, expresó.

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Por su parte, José Ulises Ávila Mireles señaló que la colaboración entre instituciones educativas y dependencias públicas contribuye al desarrollo del talento joven y fortalece la preparación de futuros profesionistas comprometidos con el servicio y la responsabilidad social.

“El SAT reconoce el valor de impulsar espacios de aprendizaje práctico y formación dual que permitan a los estudiantes desarrollar competencias y experiencia profesional que serán fundamentales para su futuro”, indicó.

El convenio contempla la participación de estudiantes de CONALEP en programas de prácticas profesionales y formación dual, así como la posibilidad de capacitación, vinculación laboral y desarrollo de actividades académicas especializadas en coordinación entre ambas instituciones.

El evento tuvo lugar en el auditorio del Plantel Conalep Juárez III.

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